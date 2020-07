"Si campionatul, si Cupa sunt compromise! Sa se inghete sezonul si sa promoveze 4!" Reactie de ultima ora dupa SOCUL ZILEI in Liga 1! Scenariu incredibil pentru campionat

Dumitru Dragomir a analizat situatia din Liga 1 din acest moment.

El este de parere ca aceste cazuri de coronavirus aparute la Dinamo si la CFR Cluj nu ar fi existat daca regulile jocului ar fi fost mai aspre.

In plus, Dragomir considera ca aceasta situatie o afecteaza mult pe Universitatea Craiova.

"Cei care au facut recomandarile astea, ei sa raspunda pentru ca asta e o smecherie. Maine se pot opri toate meciurile ca zice unul ca e bolnav. Pana ii verifica daca e adevarat sau nu, n-are nimeni ce sa faca. Daca nu patesc nimic mintind, de ce sa nu o faca? Nu e niciun caz penal.

Trebuia sa se spuna explicit: daca se imbolnavesc, joaca in continuare cu juniorii. Si-atunci nu se mai imbolnavea niciunul. Se pot face multe Eu nu sunt medic, sa se descurce fiecare cum vor. Ei au gresit, ei sa se descurce.

Pentru Dinamo si pentru Craiova este mai rau acum. In momentul cand stii rezultatul si nu... sunt multe lucruri de discutat aici. As putea sa va spun povesti frumoase, dar nu vreau.

Ma tem ca si campionatul, si Cupa, anul acesta sunt compromise total si convingerea mea este ca acest campionat ar trebui sa se opreasca, sa nu retrogradeze nimeni. Degeaba unii nu sunt de acord cu asta. Sa promoveze 2 sau 3 sau chiar 4 si sa fie 18 echipe.

In momentul cand se opreste campionatul, nu va mai fi nimeni bolnav in urmatoarele 6 luni. Nu se mai imbolnaveste nimeni si se joaca perfect. Mai devreme sau mai tarziu se va da drumul si la spectatori pentru ca nu pot fi opriti. Asta e parerea mea.

Fiecare trebuie sa fie responsabil si sa aiba grija sa nu imbolnaveasca pe altul. Nu neaparat sa se protejeze el, dar sa nu ii imbolnaveasca pe ceilalti. Trebuie sa fim constienti, sa tinem cont de recomandarile specialistilor, dar nu trebuie sa exageram. La noi de fiecare data se exagereaza.

Nu stiu daca ati citit ce a zis doamna Monica Pop, care este o somitate medicala. Sunt zeci de medici care spun ca numai la noi se intampla cu nebunia asta. Intr-adevar trebuie inasprite sanctiunile, dar trebuie sa lasi viata sa mearga mai departe.

In 6 luni o sa murim de foame pentru ca a intrat totul in colaps, inclusiv agricultura. Nu stiu, dar nu se intoarce nimeni sa lucreze la noi, toti merg in Germania, Spania si Italia. E dezastru in Romania din punct de vedere economic", a declarat Dumitru Dragomir la Digi Sport.