FCSB - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 21:00 | Victoria, singura optiune pentru echipa lui Dan Petrescu in lupta la titlu! | Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna derby-ul etapei 8 din playoff dintre FCSB si CFR Cluj pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

CFR Cluj este obligata sa castige in deplasarea de pe Arena Nationala pentru a ramane in continuare in lupta la titlu cu Craiova. In acest moment, ardelenii sunt la un punct in spatele Craiovei, care se deplaseaza la Botosani in aceasta etapa.

De cealalta parte, FCSB vine dupa seria de schimbari petrecuta la nivelul staff-ului tehnic. Toni Petrea va conduce primul meci in calitate de antrenor al FCSB-ului. Va fi si meciul de debut al lui Thomas Neubert, preparatorul fizic de la care Gigi Becali se asteapta sa faca minuni dupa seria dezastruoasa de accidentari.

In meciul tur, CFR Cluj s-a impus prin autogolul lui Ovidiu Popescu, 1-0.

Echipele probabile:

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantea - Vina, Popescu, Tanase - Man, Petre, Coman

CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Burca, Camora - Djokovic, Hoban, Itu - Deac, Omrani, Costache