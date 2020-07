ULTIMA SOLUTIE dupa dezastrul provocat de coronavirus in Liga 1: "Avem si scenariul in care INTRERUPEM COMPETITIA!" Reactie OFICIALA

Justin Stefan, secretarul general al LPF, spune ca Liga a luat in calcul mai multe scenarii pentru perioada urmatoare. Pentru moment nu e pusa in pericul continuarea campionatului, insa acest scenariu nu este exclus. Liga va incerca sa impinga finalul Ligii 1 dupa termenul limita stabilit de UEFA, 3 august. In Romania, campionatul e programat sa se incheie pe 1 august, insa marirea numarului de infectari in playoff ar putea declansa un haos total in Liga 1!

"Am recomandat ca jucatorii CFR-ului sa nu se deplaseze cu autocarul, chiar am sugerat sa stea cate unul in camera tocmai pentru a evita raspandirea virusului. Avem toate scenariile pregatite, inclusiv pe cel in care intrerupem competitia. Nu-l luam in calcul cat timp avem date disponibile. Vom prezenta toate scenariile Adunarii Generale. Nu vrem sa existe vreo echipa care sa piarda cu 3-0. Din perspectiva noastra, totul se desfasoara doar pe terenul de joc. Luam in calcul si scenariul in care sa cerem o derogare de la UEFA pentru prelungirea campionatului dupa data de 3 august", a spus Stefan la Digisport.