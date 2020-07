BREAKING NEWS | CAZ POZITIV LA CFR Cluj! Derby-ul cu FCSB NU se mai joaca. Paun e infectat!

Probleme mari inaintea derby-ului FCSB-CFR!

Update 17:20 Jucatorii CFR-ului si staff-ul tehnic vor ramane izolati la Mogosoaia, in cantonamentul nationalei!

Un test facut la CFR a returnat rezultat pozitiv, astfel ca partida cu FCSB din aceasta seara NU se mai joaca! CFR e a doua echipa din playoff cu probleme cauzate de coronavirus, dupa ce si Botosaniul n-a putut sa mia joace la Craiova din cauza ca medicul echipei a fost conformat cu COVID-19.

CFR va urma protocolul stabilit de autoritatile din fotbal impreuna cu experti din Ministerul Sanatatii. Jucatorii vor intra in izolare, la fel si membrii staff-ului. In acest moment, lotul CFR-ului e la Mogosoaia, in baza nationalei.

Conform surselor www.sport.ro, Adrian Paun e jucatorul infectat cu coronavirus.