"Sezonul asta e incheiat pentru el!" Anuntul facut de Toni Petrea inaintea derby-ului cu Craiova! Ce spune despre arbitrul delegat la meci

FCSB o infrunta in deplasare pe Universitatea Craiova, in a patra etapa a playoff-ului Ligii 1.

Inaintea partidei de joi seara, antrenorul ros-albastrilor a comentat primul derby al playoff-ului, prezentand problemele de lot cu care se confrunta.

In plus, Toni Petrea a vorbit si despre arbitrul delegat de CCA la meciul din Banie, dar si despre viitorul sau la FCSB, echipa cu care mai are contract doar pana la finalul acestei stagiuni.

"E foarte important acest joc cu o echipa pe val, in forma, care are un moral foarte bun dupa victoria de la Cluj. Va fi un meci disputat cu o echipa combinativa, care joaca fotbal, cu o posesie foarte buna. Mergem increzatori la Craiova pentru un rezultat favorabil pentru noi.

Am spus de la inceput ca trebuie sa tinem cont de Craiova pentru ca e o echipa puternica si poate pune probleme. Au mai recuperat din diferenta de puncte si vor avea un cuvant greu de spus in continuare.

Ma intereseaza ce facem pe teren, cum intram in joc. E important sa fim ambitionati, trebuie sa incercam sa recuperam punctele pierdute in etapa trecuta.

Sunt probleme de lot la toate echipele, conteaza mult pentru ca au aparut probleme noi fata de cele pe care le stiam deja. Pantiru a suferit o accidentare urata si va lipsi destul de mult, sezonul asta e incheiat pentru el. Plus suspendarea lui Cretu, dupa jocul de acasa cu Sepsi. Orice jucator e important in economia acestui final de playoff.

Am incredere ca arbitrii romani isi fac treaba asa cum trebuie si nu cred ca am vreun motiv sa ma gandesc la alte lucruri. Sper sa avem parte de un arbitraj corect.

Nu m-am gandit la ce urmeaza, eu am contract pana la finalul acestui sezon. Ma intereseaza sa iau fiecare meci in parte. E normal sa existe presiune, suntem cea mai iubita echipa din Romania, dar incerc sa gestionez foarte bine fiecare momente si sa iau presiunea asupra mea, pentru ca jucatorii sa nu o simta", a declarat Toni Petrea la conferinta de presa.

Meciul dintre Universitatea Craiova si FCSB este programat joi, de la ora 19:45, si va fi transmis live pe www.sport.ro.