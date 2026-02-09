Columbianul Luis Diaz a reuşit o triplă pentru învingători, în minutele 45+2, 62, 89, celelalte goluri ale bavarezilor fiind marcate de atacantul englez Harry Kane , ambele din penalty (20, 45).

Liderul Bayern Munchen şi-a reluat marşul către titlu în campionatul de fotbal al Germaniei, obţinând o victorie categorică pe teren propriu, cu scorul de 5-1, în faţa formaţiei Hoffenheim, ocupanta poziţiei a treia în clasament, duminică seara, în derby-ul etapei a 21-a din Bundesliga.

Ţinută în şah de Hamburger SV în weekendul precedent (2-2), la o săptămână după ce suferise primul său eşec din acest sezon, în faţa formaţiei FC Augsburg, Bayern Munchen a simţit din nou gustul victoriei.

Aflată sub presiune din partea Borussiei Dortmund, învingătoare sâmbătă la Wolfsburg (2-1), Bayern i-a produs prima înfrângere din 2026 lui Hoffenheim, care venea după cinci victorii consecutive de la debutul anului.

Medie de aproape 4 goluri pe meci pentru Bayern

Bayern este deja la al patrulea meci pe 2026 în care înscrie cel puțin cinci goluri, după 5-0 cu Red Bull Salzburg, 8-1 cu Wolfsburg și 5-1 cu RB Leipzig!

Bavarezii au un golaveraj uluitor, cu o medie de aproape 4 goluri pe meci, 79-19!

Rezultatele și marcatorii din etapa 21 din Bundesliga

Vineri

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 1-1

Au marcat: Querfeld (87 - penalty), respectiv Nathaniel Brown (83).

Sâmbătă

St Pauli - VfB Stuttgart 2-1

Au marcat: Saliakas (35), Danel Sinani (55 - penalty), respectiv Leweling (90).

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1-2

Au marcat: Koulierakis (52), respectiv Brandt (38), Serhou Guirassy (87).

FSV Mainz - FC Augsburg 2-0

A marcat: Amiri (8 - penalty, 80 - penalty).

FC Heidenheim - Hamburger SV 0-2

Au marcat: Konigsdorffer (45+3), Rayan Philippe (78).

SC Freiburg - Werder Bremen 1-0

A marcat: Beste (13)

Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen 1-1

Au marcat: Engelhardt (10), respectiv Sander (44 - autogol).

Duminică

FC Koln - RB Leipzig 1-2

Au marcat: Thielmann (51), respectiv Baumgartner (29, 56).

Bayern Munchen - Hoffenheim 5-1

Au marcat: Kane (20 - penalty, 45 - penalty), Luis Diaz (45+2, 62, 89), respectiv Kramaric (35).

Clasamentul din Bundesliga