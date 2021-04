"Si-asa suntem 10 toti. Aducem de la echipa a doua, de unde putem. N-avem scuze!" Prima reactie a lui Toni Petrea dupa infrangerea cu Sepsi

Petrea e in depresie dupa infrangerea cu Sepsi.

Problemele se aduna la FCSB. Jocul neconvingator, accidentarile si suspendarile ii dau mari batai de cap lui Petrea.

Antrenorul vrea unitate pentru finalul sezonului. Mai sunt 7 etape din playoff. FCSB i-a pierdut dupa meciul cu Sepsi si pe Cretu, care a luat rosu pentru o disputa cu asistentul Sovre, dar si pe Pantiru, care a iesit accidentat inca din prima repriza. Petrea glumeste trist si spune ca mai are "10 oameni cu totul" la dispozitie.

"Trebuie sa strangem randurile si sa ne vedem de treaba. N-am fost concentrati la faze fixe, nu-mi dau seama ce se intampla. Totul tine de concentrarea de moment a fiecaruia care e in teren. Initial, Coltescu a dat penalty, apoi a schimbat decizia. Toata lumea era confuza, apoi am discutat. Se pare ca n-a fost penalty. Tase nici n-a cerut 11 metri, apoi a luat galben. Sunt suparat ca a luat Cretu rosu.

Am vazut cand a luat galben si l-am indepartat de acolo. Apoi am vazut cartonasul rosu, dar n-am auzit nicio injuratura, n-am auzit nimic. Pe langa faptul ca am pierdut, plecam de aici si cu suspendari. Si Pantiru... sper sa nu fie foarte grav ca si asa suntem 10 toti. Incercam sa-i recuperam pe cei care sunt indisponibili.

Asta e situatia in care am ajuns, o sa aducem si jucatori de la echipa a doua. Cred ca am jucat destul de bine in repriza a doua. Nu trebuie sa cautam scuze, trebuie sa gasim solutii. Vukusic nu e nici el 100% apt, sa vedem daca ne putem baza pe el sau nu. Incercam sa scoatem maximum de la fiecare joc", a spus Toni Petrea la Digisport.