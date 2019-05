SEPSI - FCSB LIVE 21:00 | "E un meci oarecare pentru noi, nu suntem motivati!" PLIMBARE in parc pentru stelisti cu Sepsi?! Anuntul patronului | Echipele probabile

SEPSI - FCSB e LIVE de la 21:00 pe www.sport.ro!

Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegy, n-are asteptari prea mari de la jocul cu FCSB, din aceasta seara. Recunoaste ca echipei sale ii lipseste orice motivatie. Chiar si in aceste conditii, stadionul va fi plin. Suporterii din Sf. Gheorghe sunt chemati la meci pentru a-l omagia pe Attila Hadnagy, care joaca azi ultimul meci din cariera.

"Din decembrie, jucatorii au uitat sa joace fotbal. Toata lumea se crede in vacanta de la intrarea in play-off. Dupa ce am reusit sa intram in play-off, s-a cam intrat in vacanta. Diseara vor fi in jur de 4000 de spectatori la meci. E si meciul de retragere al lui Hadnagy, vine lumea sa-l vada. Noi jucam fiecare meci la victorie. Nu jucam pentru CFR, jucam pentru noi. Vrem sa castigam. E un meci oarecare, baietii nu sunt supramotivati nici pentru diseara. Orice echipa e de invins. Va fi un meci foarte, foarte greu pentru noi. Nu putem sa-i mai motivam pe jucatori!", a spus Dioszegy la PRO X.

"Nu-mi pare rau ca nu l-am dat pe Tandia in iarna, sper ca va juca bine in ultimele doua etape. Am avut oferta in iarna, acum nu mai avem oferta pentru el.

Echipe probabile SEPSI - FCSB:

Sepsi: Fejer - Moura, Viera, Jovanovic, Omar - Vasvari, Karnitki - Nouvier, Flores, Stefan - Tandia

FCSB: Balgradean - Benzar, Planic, Cristea, Morais - Teixieira, Filip - Man, Tanase, Coman - Hora