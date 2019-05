'PACHETEL" de milioane pentru FCSB! Detalii de ULTIMA ORA de la negocieri: Sumudica si Budescu, din ce in ce mai aproape de Becali!

Viitorul lui Mihai Teja pe banca FCSB nu e deloc sigur, in ciuda asigurarilor pe care le da Becali in discursul sau.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Primul nume pe care-l ia in calcul pentru sezonul viitor: Marius Sumudica. Antrneorul lui Al Shabab se va desparti aproape sigur de Arabia Saudita si e tentat sa vina la FCSB. N-ar face-o de unul singur. Conform Fanatik, Sumudica il va aduce in Berceni si pe Constantin Budescu! Desi castiga 1,5 milioane de euro pe an in Arabia Saudita, mijlocasul ofensiv nu e multumit de viata pe care o are in Golf si ar vrea sa se intoarca in Liga 1. N-ar fi prima oara cand alege viata buna din Romania in detrimentul banilor. La fel a procedat si cand a revenit la Astra din China dupa numai cateva luni la Dalian Yifang.

Clauza de 150 000 de euro

Sumudica se poate desparti de Al Shabab si in cazul in care seicii se razgandesc si vor sa-l pastreze la finalul campionatului. Are o clauza de reziliere de numai 150 000 de euro, pe care Becali ar putea s-o plateasca fara probleme.