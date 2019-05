"Daca n-are incredere, probabil imi va spune sa ne despartim!" Teja, declaratie de ultima ora despre plecarea de la FCSB

Fantoma lui Sumudica e din nou in vestiarul FCSB.

Teja spune ca nu se teme de o eventuala demitere si lasa de inteles ca ar vrea sa continue, in cazul in care Becali nu-l va demite.

"Sunt multe pe care mi le reprosez, dar nu vi le spun. Am facut si eu greseli. Cu siguranta ca voi avea o discutie cu patronul dupa ultimele meciuri. Ma gandesc la viitorul nostru, al clubului, nu neaparat sa ma despart de FCSB. Nu am o clauza in contract sa plec daca nu iau campionatul. Nu ma intrebati pe mine, ci pe cei din conducere. Eu am un contract si cu siguranta vom face o analiza dupa aceste meciuri. Vorbesc cu domnul Becali la doua, trei zile.

Avem o relatie foarte buna. Eu doresc sa-mi duc munca mai departe, nu poti sa-ti dai seama dupa patru luni de munca unui antrenor. Nu imi simt postul amenintat. Am venit aici cu inima deschisa. Vedem la sfarsit ce se intampla. Daca domnul Becali nu are incredere in mine, probabil imi va spune sa ne despartim. Credeti ca domnul Becali se fereste sa imi spuna asta? Nu ii e teama!", a spus Teja.