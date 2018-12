Hagi, un car de nervi dupa ce a fost egalat in minutul 89: "Am fost foarte suparat! Erau niste puncte extrem de importante, urmeaza FCSB si CFR!"

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Gica Hagi a fost extrem de nervos dupa ce Viitorul a primit gol in minutul 89 cu Gaz Metan. Ardelenii au reusit sa egaleze pe final dupa ce au jucat mai bine de o repriza in 10 oameni.

Hagi considera ca punctele pierdute in acest meci vor conta foarte mult in conditiile in care pentru Viitorul urmeaza partidele cu FCSB si CFR.



"N-am facut un meci bun, nu am avut spiritul avut de Gaz Metan. Maine vom face o analiza, nu avem mult timp pentru ca urmeaza meciul cu FCSB, apoi cu CFR. Am fost foarte suparat, prestatia de astazi umbreste tot ce am facut noi pana acum. Erau trei puncte foarte importante. Daca le luam, continuam pe linia buna pe care o incepusem", a declarat Gica Hagi la finalul partidei.