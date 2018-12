Oferta de ultim moment! FCSB poate ramane fara un jucator de baza in iarna: a fost trecut pe lista DE URGENTE si transferul se poate face imediat!

FCSB si-ar putea pierde in aceasta iarna un jucator extrem de important.

Turcii de la Fenerbahce il vor pe Romario Benzar. Daca nu au reusit sa-l convinga pe Gigi Becali sa-i dea drumul lui Man, Fernebahce incearca acum sa-l aduca pe Benzar, informeaza CNN Turk.

Conform sursei citate, Benzar este dorit si de Trabzonspor, iar Fenerbahce doreste sa urgenteze mutarea pe care o vrea realizata imediat ce se deschide perioada de mercato din iarna.

Benzar a ajuns la FCSB in vara anului 2017, iar Gigi Becali a platit 700.000 de euro celor de la Viitorul pentru transferul sau. In acest moment, cota lui Benzar este de 2 milioane de euro.

Benzar a marcat un gol in cele 41 de meciuri jucate pentru FCSB. Fundasul dreapta in varsta de 26 de ani are si 14 selectii pentru nationala Romaniei.