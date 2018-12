SEPSI - FCSB LIVE 20:00 | Pe ce prime joaca fotbalistii lui Neagoe impotriva ros-albastrilor! Patronul lui Sepsi: "Am incercat si cu cozonaci, dar ei vor bani"

Sepsi OSK si FCSB se dueleaza in aceasta seara, la Sfantu Gheorghe, de la ora 20:00. Meciul e LIVE pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

Surpriza sezonului in Liga I, aflata pe locul 6 in acest moment, Sepsi OSK da piept cu FCSB, pe teren propriu. Covasnenii au 6 victorii, 6 egaluri si 5 infrangeri in acest sezon, acumuland 24 de puncte pana acum.

Jucatorii lui Sepsi au promise prime pentru victoria cu FCSB. Seful formatiei covasnene, Laszlo Dioszegy, a vorbit pentru ProTV si www.sport.ro

"Prima pentru victorie cu FCSB este de 900 de euro, ca la toate celelalte meciuri. Dar, sincer, m-as multumi si cu un egal. Degeaba le promit jucatorilor cozonaci pe viata, fotbalistii vor bani, pentru asta joaca", a spus seful lui Sepsi.