SEPSI - FCSB, LIVE, 20:00 | Ca la meciul cu Villarreal! Ninge ca la POLUL NORD inainte de Sepsi - FCSB! Cum arata acum terenul

Conditii de iarna grea la Sf. Gheorghe inainte de Sepsi - FCSB!

In Ardeal a inceput sa ninga abundent! Sepsi a postat pe pagina de facebook imagini de ultima ora cu gazonul stadionului din Sf. Gheorghe. Suprafata de joc nu e inca grav afectata, insa ninsoarea nu pare sa scada in intensitate si ar putea pune in pericol desfasurarea partidei.