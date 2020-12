HAOS la Dinamo cu o zi inainte de meciul cu FC Arges! Cine il inlocuieste pe Contra pe banca

Cosmin Contra se desparte de Dinamo la cateva luni dupa ce a preluat banca tehnica, din cauza problemelor de la echipa si a lipsei de seriozitate a conducatorilor spanioli.

Adus de spanioli in vara pentru a face parte din proiectul 'Nuevo Dinamo', Cosmin Contra si-a anuntat plecarea dupa o perioada neagra pe banca 'cainilor' in care investitorii spanioli nu si-au indeplinit promisiunile si nu au adus niciun ban la club. Situatia de la Dinamo este mai tensionata pe zi ce trece, iar Cortacero inca nu a reusit sa le plateasca salariile jucatorilor sai, in ciuda faptului ca in vara a adus nume mari la echipa, pe salarii colosale.

Satul de situatie, Contra si-a anuntat plecarea dupa meciul din Cupa, pe care Dinamo l-a castigat cu 3-0 in fata Viitorului. 'Cainii' urmeaza sa joace in campionat impotriva nou-promovatei FC Arges, iar principala problema este numele celui care se va ocupa de echipa pana la numirea unui nou antrenor sau pana la finalul turului.

Secundul lui Contra, Jerry Gane ar urma sa preia echipa de la 'Gurita' si sa stea pe banca atat la meciul cu Arges, cat si la restul partidelor din tur. Gane are contract pe doi ani cu Dinamo, iar singurul mod in care ar pleca de la echipa ar fi sa i se rezilieze contractul. Astfel, fostul mare jucator al lui Dinamo, trecut pe la echipe precum Osasuna, Bochum sau Craiova, ar sta pe banca tehnica a 'cainilor' pana la finalul turului sau cel putin pana spaniolii gasesc un inlocuitor.

Fost elev al lui Rafael Benitez la Osasuna, in 1996, Gane a pastrat legatura cu tehnicianul spaniol, care a devenit un model pentru acesta.

Principal "de meserie" Jerry Gane a mai antrenat la Craiova, Turnu-Severin, Corona Brasov, Petrolul si Ramnicu Valcea si i-a fost secund lui Contra atat la Dinamo in 2017, cat si in mandatul de selectioner al nationalei Romaniei.