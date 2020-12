FC Arges - Dinamo, LIVE TEXT, de la 20:30 | "Cainii", in fata primului meci fara Contra! Situatie critica la Dinamo | Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna FC Arges - Dinamo pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Dinamo merge in deplasare la FC Arges in runda cu numarul 12 din Liga 1. "Cainii" se afla intr-o situatie critica, fiind pe locul 14 in clasament, la un singur punct distanta de ultima pozitie, ocupata de Astra Giurgiu.

Dinamo va juca astazi primul meci fara Cosmin Contra pe banca, dupa ce antrenorul si-a reziliat contractul si a parasit echipa. La meciul cu Arges, pe banca va sta Iulian Mihaescu, antrenor cu licenta PRO. De asemenea, echipa din Stefan cel Mare i-a pierdut si pe spaniolii Borja Valle si Isma Lopez, care si-au reziliat contractele.

Dinamo e vecina de clasament cu FC Arges, care este ocupanta locului 15, ambele avand un parcurs similar in primele 11 runde din Liga 1: 2 victorii, 3 egaluri si 6 infrangeri!

"Cainii" vin dupa doua victorii consecutive, scor 3-0, cu Voluntari in Liga 1 si cu Viitorul in Cupa Romaniei.

De partea cealalta, Arges a remizat cu Poli Iasi in ultima etapa din campionat, iar in Cupa Romaniei a fost eliminata de Viitorul Tg. Jiu.

Echipele probabile:

FC Arges: Micle - Matei, Leca, Deslandes, Musat - Draghici, Maric, Prepelita, Grecu - Colli - Malele

Antrenor: Augustin Eduard

Dinamo: Mejias - Sorescu, Puljici, Grigore, Radu - Anton, Rauta - Camara, Magureanu, Fabbrini - Nemec

Antrenor: Iulian Mihaescu

