Discurs incredibil al antrenorului de la FC Arges dupa meciul cu Dinamo: "FURT! A fost placaj clar, mai clar ca la rugby!"

Faza penalty-ului neacordat pentru FC Arges in prelungirile meciului cu Dinamo i-a infuriat pe pitesteni.

Antrenorul Augustin Eduard e terminat dupa faza din finalul jocului. In mod inexplicabil, arbitrul Marian Barbu a dat fault in atac la o faza clara de penalty in careul lui Dinamo. Augustin a fost si eliminat in urma acestei faze. Ar putea sa-si piarda postul dupa un singur meci in functie.

"Sunt de la 8 ani in fotbal. N-am vazut un asemenea placaj asupra atacantului. Am facut 5 pasi in teren, rosu! 3 zile n-am dormit, ne consumam sanatatea, ne zdrobim nervii, familiile sufera. E inadmisibil! E clar, e clar! E un furt impotriva muncii. Fotbalul asteapta greseli, Dinamo a fost mai buna in prima repriza, apoi am revenit si pe final am avut oportunitati sa inscriem. Am inceput jocul de la 0-1, e de neimaginat, de neexplicat pentru mine ce facea tanarul Micle sa-l surprinda mingea asa.

Nu se pot antrena astea. N-ai cum sa te lupti cu arbitrul si cu o pozitionare total eronata. Am inceput d ela 0-1, iar arbitrul... e placaj. S-a aruncat pe atacantul nostru! N-am inteles ce-a dat! I s-a parut fault. La cine, la unde? Nici la rugby nu e asa! Avem ochi. Nu suntem nici prea respectati. Arbitrul a avut o tenta...

Eu m-am comportat foarte frumos tot meciul si cand mi-am tocit nervii si mi-am riscat meseria si serviciul el imi da rosu! Gane a strigat tot meciul si a luat galben. Nu stiu daca mai continui sau nu. De ce nu se iau masuri cand se intampla asa ceva? Noi muncim, nu dormim nopti, ne tocim creierii. Si vine un domn care efectiv ne mitraliaza. Ca asa a facut. O sa se vada ca e clar ca lumina zilei", a spus Augustin la Digisport.