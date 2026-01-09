Spurs a deschis scorul încă din minutul 5 prin golul lui Tel, dar, până la finalul primei reprize, gazdele au trecut în avantaj după reușitele semnate de Evanilson (minutul 22) și Kroupi (minutul 36).

Palhinha a restabilit egalitatea în minutul 78 și totul părea că se îndreaptă spre o remiză, însă Semenyo a înscris în minutul 90+5 și a stabilit scorul final, dezlănțuind sărbătoarea în rândul fanilor lui Bournemouth și revolta celor de la Spurs.

La finalul meciului cu Bournemouth, jucătorii celor de la Tottenham au intrat într-un conflict cu suporterii care au făcut deplasarea pe ”Vitality Stadium”. Fanii le-au reproșat jucătorilor lui Thomas Frank atitudinea avută, iar criticile fanilor nu le-au picat deloc bine celor de la Tottenham, mai ales lui Micky van de Ven, care a intrat în conflict cu unul dintre suporterii supărați. În cele din urmă, fundașul central al lui Tottenham a fost îndepărtat din zona rezervată fanilor oaspeților de unul dintre membrii staffului lui Thomas Frank.