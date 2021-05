EXCLUSIV | "Va fi unul dintre cele mai mari proiecte din fotbalul romanesc!" Anuntul lui Marica despre fuziunea dintre Viitorul si Farul 

Proiectul fuziunii dintre Viitorul si Farul este tot mai aproape de realizare.

Ciprian Marica a vorbit la Pro X, in aceasta dimineata, despre stadiul discutiilor. Fostul fotbalist a spus ca isi doreste enorm ca proiectul sa fie pus in aplicare, considerand ca aducerea laolalta a celor doua echipe va reprezenta unul dintre cele mai importante proiect ale fotbalului din Romania.

"Vrem sa facem un plan de bataie pentru ce urmeaza. Speram ca discutia cu Gica Hagi sa se fructifice. Acolo unde toata lumea se dezbina si exista cate 2-3 echipe cu acelasi nume, noi incercam sa fie unitate la Constanta, sa existe o singura echipa a Dobrogei. Sunt multe lucruri de pus la punct.

Suntem pe drumul cel bun. Vreau ca toti factorii importanti din oras sa vina aproape de acest proiect, care ar fi unul dintre cele mai mari din fotbalul romanesc.

In mare parte, suporterii sunt de acord. Au si ei unele puncte de vedere care trebuie luate in considerare. Eu am avut o intalnire cu ei, mi-au spus niste lucruri pe care si le doresc si, in viitorul apropiat, speram sa avem concretizate cat mai multe lucruri.

Se deruleaza si proiectul constructiei unui nou stadion, urmeaza sa facem studiul de fezabilitate, mai sunt multi pasi de facut, dar important e ca avem sprijinul autoritatilor", a declarat Ciprian Marica la Ora exacta in sport.

