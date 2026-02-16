De această dată, antrenorul român Cristian Chivu a fost criticat public de cunoscutul jurnalist Fabio Caressa, din cauza declarațiilor făcute după eliminarea controversată a lui Pierre Kalulu.

Fabio Caressa: „A ratat un gol cu poarta goală”

Totul a plecat din minutul 42, când arbitrul Federico La Penna i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Pierre Kalulu, după un duel cu Alessandro Bastoni.

Decizia a fost contestată vehement, iar presa italiană susține că arbitrul riscă o suspendare.

La final, Chivu a încercat să explice faza și a sugerat că a existat un contact, declarație care l-a nemulțumit pe Fabio Caressa.

„Chivu ieri după meci a ratat un gol cu poarta goală. Putea să-l pună frumos cu stângul lui magic. Îmi plăcuse cum vorbea, dar ieri a alunecat rău. Spunea că vrea să vadă un antrenor care recunoaște când beneficiază de o eroare de arbitraj, iar când a venit rândul lui a dat vina pe Kalulu. Nu merge, dom’le, nu e corect așa!”, a spus jurnalistul italian.

Inter s-a impus prin golul marcat în minutul 90 și s-a distanțat în fruntea clasamentului, cu 61 de puncte. În spate se află AC Milan (53), Napoli (50), AS Roma (47), Juventus (46) și Como (42).