Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia AEK Atena. Alb-negrii au ratat un penalti.

PAOK a primit penalti în prima parte a meciului, dar portarul oaspeţilor, Thomas Strakosha, a apărat şutul lui Giakoumakis, în minutul 12. Lucescu Jr a fost nevoit să schimbe în minutul 52, când Soualiho Meite a ieşit accidentat. AEK a avut şi ea două schimbări dictate de accidentări, ieşind Moukoudi şi Pilios, dar cele două echipe nu au reuşit să producă golul, iar derby-ul s-a terminat la egalitate, 0-0.

AEK rămâne lider, cu 49 de puncte, urmată de Olympiacos, 47 de puncte, şi PAOK, care are 46 de puncte după 20 de etape.

