Giovanni Becali a confirmat că există discuții avansate pentru fundașul stânga al Rapidului și a explicat clar de ce depinde plecarea jucătorului din Giulești.



Impresarul său susține că mai multe cluburi importante îl monitorizează atent și că interesul nu a scăzut, ba chiar s-a intensificat în ultimele săptămâni.



Giovanni Becali a dat toate detaliile: „Avem discuții”



„Legat de Borza, discutăm cu echipe importante. Sunt formații care l-au dorit și în vară, sunt cluburi care știu de accidentarea lui și întreabă constant dacă s-a recuperat. Urmăresc meciurile pe care le-a jucat și s-ar putea să avem o surpriză până la finalul acestui mercato”, a declarat Giovanni Becali la emisiunea „Giovanni Show”.



„Avem discuții cu o echipă care trebuie să își vândă fundașul stânga pentru a-l lua pe Borza. Există șanse mari să plece. Este prea tânăr pentru Arabia Saudită, are doar 20 de ani. Clauza lui este de patru milioane de euro și, dacă va fi achitată, Borza va pleca”, a precizat Giovanni Becali.

Andrei Borza a strâns 10 meciuri pentru Rapid și a oferit două pase decisive. La doar 20 de ani, fundașul are deja peste 100 de apariții la nivel de SuperLiga și este considerat unul dintre cei mai promițători apărători stânga din România.



Fundașul are o cotă de piață de 2,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Clauza de reziliere este fixată la patru milioane de euro.

