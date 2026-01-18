La final, Leo Grozavu a avut un discurs extrem de dur și a evitat analiza jocului. Tehnicianul botoșănenilor a susținut că partida nu poate fi considerată una de fotbal, din cauza suprafeței de joc.



„A fost un rezultat datorat hazardului. Eu despre fotbal nu am ce să vorbesc. Pe un asemenea teren este foarte greu să joci, e aproape imposibil să ții echilibrul”, a spus Grozavu.



Leo Grozavu a „explodat” la flash-interviuri: ”Ăsta nu a fost fotbal!”



Antrenorul a recunoscut totuși că adversarii s-au adaptat mai bine condițiilor și au arătat mai multă determinare.



„A fost o luptă oarbă, cu mingi aruncate la întâmplare. În niciun campionat din lumea asta nu cred că se joacă o partidă oficială pe un asemenea teren. Ăsta nu a fost fotbal!”, a mai declarat Grozavu.



FC Botoșani rămâne pe locul 4 în clasament, cu 38 de puncte, în timp ce FK Csikszereda a urcat pe poziția a 14-a, cu 19 puncte.

