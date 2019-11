Se duc PESTE oficialii UEFA sa-i convinga: "FCSB nu e Steaua!" Ultrasii stelisti, PROTEST MAJOR la tragerea la sorti a grupelor Euro 2020

Fanii stelisti vor sa le arate oficialilor UEFA dovezi ca echipa lui Becali nu ar trebui confundata cu istoria clubului din Ghencea.

Suporterii de la Peluza Sud si Asociatia Stelistilor au facut bannere si pliante in care neaga orice legatura intre FCSB si castigatoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986. Bannerele vor fi afisate atat in zona Romexpo, unde va avea loc evenimentul gigant de sambata seara, cat si in apropierea hotelurilor unde sunt cazati majoritatea oficialilor UEFA.

