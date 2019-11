Pentru UEFA, FCSB e Steaua: "Fotbal Club FCSB a invins-o pe Barcelona in finala Cupei Campionilor!" Prezentarea facuta in ghidul tragerii la sorti pentru grupele EURO 2020

Sambata, de la 19:00, EXCLUSIV pe www.sport.ro si PRO TV: Tragerea la sorti a grupelor Euro 2020!

Inaintea evenimentului, UEFA a prezentat un scurt ghid despre Bucuresti si Romania, iar atunci cand a venit vorba despre performantele sportive ale echipelor de club, FC FCSB este clubul creditat cu cea mai mare realizare.

"Fotbal Club FCSB a invins-o pe Barcelona in finala Cupei Campionilor Europeni din 1986. Dinamo a atins semifinalele CCE in 1984, insa performanta a fost batută cand Fotbal Club FCSB a invins Barcelona la penalty-uri, pentru a castiga editia din 1986. A fost o finala dramatica si ramane in continuare cea mai importanta realizare a unei echipe din Romania", au scris cei de la UEFA.

UEFA isi continua apoi prezentarea in ghidul informatic si o numeste pe FCSB, Steaua: "Fondata drept clubul Armatei Romane, Steaua ramane cea mai populara echipa din tara, alaturi de Dinamo, candva echipa Ministerului de Interne, si Rapid, cele trei formand top 3 al capitalei tarii".

