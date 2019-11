Talpan, atac fara precedent: "FRF si UEFA isi bat joc de cel mai important brand sportiv din Romania." Reactie furioasa a juristului

Florin Talpan lanseaza acuzatii impotriva celor de la FRF si UEFA.

Colonelul Florin Talpan a lansat un atac in directia celor de la FRF si UEFA dupa ce in ghidul pentru tragerea la sorti a EURO 2020, FC FCSB era data castigatoarea Cupei Campionilor Europeni din 1886 si nu Steaua Bucuresti.

Talpan acuza ca FCSB este un club infiintat in anul 2003 si este imposibil sa aiba in palmares un trofeu din 1986.

"Nu e nimic surprinzator. E doar o noua dovada a lipsei de respect pe care Federatia Romana de Fotbal o are fata de Steaua Bucuresti si fata de deciziile pronuntate de instantele judecatoresti. Si dau vina pe Federatia Romana de Fotbal pentru ca aceasta entitate refuza sa faca cunoscute la UEFA deciziile pronuntate de instantele judecatoresti care invedereaza foarte clar ca FC FCSB nu este Steaua. De altfel, nici nu e nevoie de aceste hotarari ca cineva sa stie ca acea echipa nu e Steaua. E destul sa te uiti la actul sau de infiintare. Pe el scrie 2003 la anul infiintarii. Atunci va intreb: Cum poate o echipa infiintata in anul 2003 sa castige o cupa in 1986? Raspunsul este ca nu poate. Iar eu voi lansa acum o provocare in spatiul public. Le cer celor de la FC FCSB sa demonstreze ca echipa lor a fost infiintata in 1947. Nu au reusit sa faca acest lucru in salile de judecata, unde instantele au decis deja ca echipa FC Fcsb nu detine palmaresul nostru.

M-as bucura daca si presa ar cere acest lucru public. Ar fi interesant sa aflam de ce o echipa care are 2003 ca an de infiintare este prezentata de FRF si UEFA drept una care a fost infiintata in 1947. Pentru ca FRF si UEFA au actele celor de la FC FCSB. Sau sugereaza cumva cei de acolo ca FC FCSB a depus acte false? Asta ar fi o intrebare pe care presa ar putea sa i-o puna domnului Burleanu. Daca domnul Burleanu va decide sa vorbeasca cu presa, evident. Am vazut ca nu prea doreste acest lucru. Din pacate, Steaua Bucuresti este discriminata de catre FRF, care s-a pozitionat foarte clar in acest conflict de partea celor de la FC FCSB. Si amintesc aici ca, conform ROAF, FC FCSB ar fi trebuit sa isi inceapa activitatea din liga a 4-a si de asemenea ar fi trebuit sa fie dezafiliata, in momentul in care s-a dovedit ca s-a afiliat la FRF cu un nume fals pe care nu au avut voie sa-l foloseasca. Noi nu intelegem de ce suntem discriminati de catre FRF. Sugereaza cumva domnul Burleanu ca acel club e mai important ca noi? Si, daca chiar ar fi mai important, asta inseamna ca drepturile noastre nu trebuie respectate?

FRF si UEFA se lauda ca nu discrimineaza, dar fix asta fac. Isi bat joc de cel mai important brand sportiv din Romania si ii murdaresc imaginea. E incredibil ca, dupa 5 ani de la decizia din dosarul pentru marca, inca mai continuam cu aceste povesti penibile. Asa cum am mai zis, e o dovada de ignoranta si lipsa de respect fata de cel mai important club sportiv din Romania. Eu unul sunt profund dezgustat de aceasta propaganda mizerabila si chiar am ajuns sa ii inteleg pe toti acei suporteri care urasc Federatia Romana de Fotbal", a spus Talpan.

Conform celor de la UEFA, in ghidul realizat pentru EURO 2020, la capitolul fotbal in Bucuresti, forul continental afirma ca FC FCSB a castigat Cupa Campionilor Europeni din 1986.