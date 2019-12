Se baga din nou COADA DIAVOLULUI FCSB?! Nistor PLEACA LA PRIMA OFERTA! Dinamo, CIRC national! De ce vor sefii sa-l vada plecat cat mai rapid

Dan Nistor mai are contract un an si jumatate la Dinamo.

Cel mai bun pasator al campionatului e ca si plecat din Stefan cel Mare! Mijlocasul de 31 de ani nu-si mai doreste sa continue cu Dinamo din cauza sanselor aproape invizibile pentru play-off. Surpriza: nici Dinamo nu-l mai vrea! Conform informatiilor www.sport.ro, sefii au hotarat sa-i permita lui Nistor transferul la prima oferta concreta pe care o va avea!

Uhrin va ramane si in 2020 pentru o reconstructie din temelii a lotului. Adus de Prunea, cehul vrea sa continue indiferent daca managerul general e pastrat sau nu! Uhrin are atat sustinerea lui Negoita, cat si pe cea a presedintelui Bogdan Balanescu, aflat in conflict cu Prunea. Alaturi de Prunea, din conducerea lui Dinamo ar putea sa dispara si Ionel Danciulescu!

Desi e fara indoiala cel mai bun om al echipei, Nistor a cazut si el victima haosului din club. Superiorii ii reproseaza iesirile publice din ultimele saptamani, care l-ar fi deranjat inclusiv pe Uhrin. Declaratiile date de Nistor nu le-au convenit conducatorilor, care au fost inca o data expusi in fata fanilor.

Dinamo isi propunea sa ia macar jumatate de milion de euro pe Nistor, dar pretentiile au scazut la jumatate in lumina ultimelor evenimente. Nistor ar putea sa redevina interesant pentru FCSB, care l-a dorit insistent in urma cu un an. Becali a recunoscut mereu ca e un fan al dinamovistului, caruia se oferea sa-i dea un contract dublu fata de cel pe care-l avea la Dinamo, 20 000 de euro pe luna! Acum, Nistor ia 12 000 de euro pe luna in Stefan cel Mare.