A batut-o pe Dinamo si viseaza la FCSB: "N-as spune nu daca ma vor si ei!" Aroganta lui Miron: "Credeam ca Dinamo vine la noi sa joace fotbal"

George Miron are promisiunea Botosaniului ca va fi lasat sa plece in cazul unei oferte avantajoase in aceasta iarna.

Fundasul e gata sa mearga si la FCSB, in cazul in care Becali il va chema la Bucuresti. Miron lasa de inteles ca si-ar dori sa ramana in Liga 1, nu sa mearga in strainatate. Simte ca la FCSB ca avea mai multe sanse de a juca.

"M-as duce la echipa unde as avea mai multe sanse sa joc. O sa aleg echipa unde am oportunitatea sa joc, nu imi place sa stau pe banca. Nu as spune nu unei oferte de la FCSB, m-as duce acolo daca ar fi o oferta buna pentru mine", a spus Miron la Digisport.

Liderul din vestiarul Botosaniului avea alte asteptari de la Dinamo. Miron spune ca echipa lui Uhrni e iesita din cursa pentru play-off dupa infrangerea din Moldova.

"Ma asteptam ca Dinamo sa vina si sa joace fotbal. Am controlat ambele reprize, am meritat sa castigam, am jucat fotbal. Doar noi si Gaz Metan ne batem la locul 6!", a spus Miron.