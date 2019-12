Pleaca, dar nu la FCSB: "Oferta nu este din Romania!" Unde poate ajunge jucatorul dorit de Becali inca din vara  

Becali a vrut sa-l ia la FCSB inca din vara, dar nu a reusit. Sunt sanse slabe si acum chiar daca jucatorul si-ar dori sa vina sub comanda lui Vintila.

Andrei Miron, fundasul central al celor de la Botosani, a declarat la finalul partidei cu Dinamo ca si-ar dori sa vina la FCSB. Patronul Valeriu Iftime il lasa sa plece in iarna, dar nu in Romania. Nu l-a cautat nicio echipa din Liga 1 pentru transferul lui Miron.

"In afara de Miron, care, daca are oferta buna, pleaca, in rest nu dam pe nimeni. El are oferta, sper sa ii convina lui. Nu tin la pret. Daca el tine sa plece, ii dau drumul. Oferta nu este din Romania", a declarat Valeriu Iftime la DigiSport.

Impresarul lui Miron, Florin Vulturar, declara la inceputul lunii ca jucatorul in varsta de 26 de ani are oferta din Rusia, insa va incerca sa ii gaseasca un campionat si mai puternic.