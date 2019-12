"Gigi e mereu pe banca desi voi nu-l vedeti! Am inteles ca pregateste nu stiu ce surprize!" Piturca, demential inainte de FCSB - Craiova!

Piturca nu se multumeste cu un egal pe National Arena. Vrea sa bata FCSB la Bucuresti!

Piturca il ironizeaza pe Becali, care a anuntat in direct la PRO X ca antrenorul Vintila pregateste surprize in tactica de meci. "Gigi e pe banca mereu, dar voi nu-l vedeti!" - se amuza Piturca.

"Am inteles ca ei pregatesc o mare surpriza, asa am inteles! Gigi sta mereu pe banca, desi voi nu-l vedeti. Surprize sunt cand echipa joaca bine si castiga. Inainte de meci avem surprize, avem astea... Surprize mari nu pot sa fie, cunoastem echipele, ce surprize sa fie?", a spus Piturca.

Antrenorul Craiovei nu e surprins ca Marius Lacatus si-a anuntat sustinerea pentru el inaintea derby-ului de duminica.

"Normal, a fost colegul, prietenul meu, cu cine sa tina? Cu Vintila? N-are cum! N-am nicio revansa de luat fata de nimeni. Am incredere ca echipa mea va face un joc bun, un joc mare, vom vedea rezultatul. Am mai facut meciuri bune si n-am castigat. Vreau cele 3 puncte! Indiferent de echipa, nu neaparat ca e vorba de FCSB. Baietii isi doresc acelasi lucru", a comentat Piturca.

Pentru fostul selectioner, locul 1 e singurul obiectiv pe care-l ia in calcul in acest sezon.

"Ne dorim victoria, FCSB isi doreste victoria. Sper sa fie un spectacol reusit si Universitatea Craiova sa invinga. Diferenta de valoare nu exista. Ei au, parca, mai multa coerenta in fata, dar si noi putem sa marcam goluri cand suntem in zi buna. Sper sa fim noi castigatori. Daca am castiga, am face suporterii nostri foarte, foarte fericiti. E un joc ca oricare altul, dar e cu o contracandidata la locul 1. Noi nu ne-am pierdut speranta de a lupta pentru primul loc, conteaza foarte mult pentru noi acest meci. Toate meciurile sunt foarte importante, dar asta e cel mai important pentru ca e primul si pentru ca ne luptam cu ei la locul 1. Va fi prima data cand voi sta la oaspeti pe Arena Nationala", a spus Piturca.