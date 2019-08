Se apuca Meme de MMA? Fostul manager al FCSB este in relatii excelente cu bodyguard-ului lui Becali

Fane Dediu este unul dintre cei mai respectati bodyguarzi din Romania si l-a invitat pe Mihai Stoica la sala ca sa il invete Brazilian Jiu Jitsu.

Dupa ce a demisionat din functia de manager general la FCSB, Mihai Stoica are mai mult timp liber. Pe langa afacerile personale, fostul oficial al „ros-albastrilor” a fost invitat sa devina din nou analist sportiv la unul dintre posturile tv de sport. De asemenea, Stoica ar putea sa imbine utilul cu placutul si sa accepte invitatia de a participa la lectii de Brazilian Jiu Jitsu cu Fane Dediu, o arta martiala de autoaparare si un sport de contact, care foloseste tehnici articulare si strangulari pentru a invinge agresorul, folosita de sportivii din luptele de MMA.

„Fane Dediu venea cu noi in deplasari si, la un moment dat, jucatorii au vazut un antrenament al lui. A doua zi nimeni nu s-a mai plans la antrenament, chiar daca a fost greu", spunea Stoica. Tot Meme spunea ca „eu merg la sala mai mult decat multi dintre fotbalistii de la FCSB", antrenamentele fizice fiind una dintre pasiunile sale mai recente.

Acum, luptatorul, care se prezinta pe retele de socializare ca "Fane Dacul de Nord", mai asigura, episodic, securitatea lui Gigi Becali, dar are si alte aranjamente personale, cum ar fi calitatea de bodyguard al mai multor vedete, printre care si Cosmin Olaroiu, cand vine in Romania. De asemenea, el se antreneaza in continuare la cea mai mare sala din Bucuresti de BJJ, detinuta de Tudor Mihaita, la care se pregatesc Ion Pascu, Ionut Atodiresei, Camil Moldoveanu, Cristian Mitrea sau Dinu Bucalet, fiind sparring partner pentru cei mai puternici luptatori din tara.

Relatia dintre Dediu si Mihai Stoica nu a fost buna de la inceput. In 2007, managerul Unirii Urziceni anunta ca il va da in judecata pe Gigi Becali pentru "amenintari, insulte si calomnii", acesta transmitandu-i fostului sau angajat ca unul dintre bodyguarzii sai, Stefan "Fane" Dediu, abia s-a abtinut "sa nu-i rupa capul" dupa un meci disputat la Urziceni si ca trebuia "sa-l ia la picioare" atunci cand a venit la sediul sau.

In 2009, in dosarul furtului masinii lui Gigi Becali, Fane Dediu a stat in arest timp de 29 de zile, alaturi de ceilalti bodyguarzi ai latifundiarului, pentru ca i-au sechestrat pe hoti, fiind ulterior condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare, pe un termen de incercare de 8 ani. Dupa acest episod, relatia dintre Becali si Dediu s-a mai racit.