Patronul FCSB a susținut în fața jurnaliștilor prezenți la Palat că revenirea mijlocașului de 32 de ani în Superliga, la Rapid, ar fi un avantaj pentru FCSB, punând la îndoială capacitatea acestuia de a mai ajuta decisiv o echipă cu pretenții la titlu.



Stanciu s-a transferat abia în vară la Genoa, în Serie A, acesta nu s-a impus în Italia, bifând doar trei apariții în campionat, situație care alimentează speculațiile unei repatrieri în această iarnă.



Ironia supremă: paralelă cu Chiricheș



Becali a făcut o comparație acidă între eventualul aport al lui Stanciu la Rapid și situația lui Vlad Chiricheș la FCSB, jucător pe care finanțatorul l-a criticat constant în acest sezon și căruia i-a propus retragerea.



„Eu nu vreau să vorbesc de alte echipe. Părerea mea e că se întărește [Rapidul]. Că el, adică valoarea lui, o are. Dar nu așa cum crede lumea, că ce să facă... Ce să mai facă Stanciu, mă? Adică el, valoarea care o are el, Stanciu, o are... valoare. Dar se întărește... Dacă nu mai merge, ce să mai? Se întărește cât ne întărim noi cu Chiricheș. Cam așa, înțelegi?



Totuși... oricum, eu cred că el s-ar duce, băiatul, pentru bani. El, omul, s-ar duce. De ce? N-are... n-ai nimic [de reproșat]. Băi, Stanciu e atât de cuminte băiat, încât nu poți să zici nimic de el, chiar dacă se duce la Rapid. Dar numai că se duce acuma, îl rog frumos acuma: după ce m-a ajutat atâția ani, să mai ajute o dată. Să se ducă la Rapid”, a spus Gigi Becali.



Nicolae Stanciu, cotat în prezent la 3 milioane de euro, trece printr-un moment dificil al carierei. Transferat la Genoa la 1 iulie 2025, mijlocașul ofensiv nu a reușit să se impună ca titular. Statisticile sezonului 2025-2026 arată că românul a prins doar 13% din prezențe în primul unsprezece și a jucat doar 12% din totalul minutelor disponibile în Serie A. Ultimul său meci în campionatul italian datează de la finalul lunii septembrie.

