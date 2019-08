NU se mai intoarce! Becali i-a reziliat contractul lui MM Stoica. Anunt de ultima ora

Becali anunta ca MM are usa deschisa in orice clipa la FCSB, daca isi doreste sa revina.

Ultimele sale actiuni transmit insa un alt mesaj. Conform Digisport, Patronul FCSB le-ar fi transmis angajatilor sa-i desfaca lui MM contractul cu clubul. Astfel, zvonurile care anuntau revenirea lui MM langa echipa in ciuda numirii lui Narcis Raducan ca director sportiv par tot mai departe de realitate. Stoica si-a depus demisia in doua randuri, dar Becali i-a refuzat-o public. Mai mult, i-a transmis ca-i va plati prima de claificare in grupele Europa League!

"I-am zis ca vorbim peste o luna si ca-i dau prima de calificare in grupe. Nu se schimba nimic intre noi. E prietenul meu, nu putem numi o demisie plecarea lui. Nu vine nimeni in locul lui", spunea Becali acum aproape o luna.