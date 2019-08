"Narcis a inceput deja, se vor schimba lucrurile la FCSB!" Ce spune Becali de revenirea lui MM Stoica la echipa

Becali nu exclude insa si revenirea lui MM in club, in cazul in care acesta si-o va dori. Patronul FCSB promite sa-si schimbe atitutinea fata de jucatori si fata de presa: nu va mai anunta primul 11 la TV, nici nu va mai comenta evolutiile fotbalistilor imediat dupa jocuri in emisiuni televizate.

"Narcis a inceput deja activitatea. Luni o sa merg si eu cu el la echipa. MM se poate intoarce la FCSB oricand vrea el, e ca a doua casa a lui. Oricand vrea, poate sa lucreze la FCSB. Cu Narcis o sa ma consult, e priceput la fotbal, de aia l-am luat. O sa luam o hotarare: ramane Andronache sau aducem pe cineva. Stati putin cu Edi Iordanescu! Nu-l dati afara pe Andronache.

Se vor schimba lucrurile la FCSB, voi fi un alt om. Am spus tot timpul lucrurilor pe nume. N-o sa mai fac asa. O sa aflati adevarul cand trebuie. N-o sa mai zic lucruri care nu-si au rostul. Ce rost are sa fiu eu intrebat de schimbari? Sa-si puna toti pofta in cui. Avem antrenor, director sportiv. Nu mai stiti nici de transferuri. De Adi Popa puteti sa stiti, ca e facut. Atitudinea mea se va schimba la 180 de grade.

N-o sa mai corectez jucatorii la TV. Nu stiu daca are efect, e un lucru pe care n-o sa-l mai fac. Jucatorii sunt angajati, iau salarii mari. Eu vreau sa-mi schimb viata. Pentru ce sa ma cert, de ce sa ma cert? Sa-si spuna parerea toti, eu nu ma mai cert. Treaba mea mi-o fac eu la echipa, jurnalistii zic ce zic. Cand vad ca cineva pune o intrebare de judecator, ii inchid. Nu ma mai cert, nu jignesc, dar inchid telefonul", a spus Becali.