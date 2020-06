Se anunta APOCALIPSA la Dinamo!? Echipa a ajuns pe loc RETROGRADABIL si poate fi 'ingropata' de marile rivale

Dinamo a ajuns pe loc direct retrogradabil dupa victoria Clinceniului cu Poli Iasi.

'Cainii' traverseaza o perioada de cosmar. Academica Clinceni a castigat cu 1-0 meciul de la Iasi si a depasit-o pe Dinamo in clasament, trimitandu-i pe alb rosii pe penultimul loc din playout, care este direct retrogradabil.

Este de mentionat ca Dinamo are doua meciui mai putin disputate, dupa ce magazionerul clubului a fost infectat cu coronavirus si partidele au fost anulate, dar chiar si asa, suporterii nu sunt deloc obisnuiti cu aceasta postura. De altfel, fanii au si tinut echipa in viata pana acum, platind mai multe salarii si achitand pentru luara licentei.

Un scenariu optimist pentru Dinamo ar fi salvarea de la retrogradare si castigarea Cupei Romaniei, ceea ce ar putea atrage dupa sine si un nou investitor in locul lui Ionut Negoita. Suporterii echipei si-au manifestat deja interesul pentru castigarea Cupei, lucru ce le-ar asigura o prezenta in Eurpa League si o sursa de venit, in functie de performantele pe care le realizeaza.

Scenariul negru pentru Dinamo ar fi retrogradarea in Liga a 2-a si eliminarea din semifinalele Cupei, chiar de catre FCSB, rivala istorica. O alta posibilitate este ca trupa antrenata de Adi Mihalcea sa prinda locul de baraj in playout si sa joace cu echipa de pe locul 3 din Liga a 2-a. Acolo, Rapid este in carti pentru acest loc, astfel ca Dinamo poate fi 'ingropata' chiar de catre cele doua mari rivale.

Fotbalistii 'cainilor' au fost testati din nou pentru coronavirus si au primit ok-ul pentru a-si disputa meciurile. Dinamo revine duminica pe teren in meciul cu Sepsi Sfantu Gheorghe si mai are 8 etape la dispozitie pentru a se salva. Apoi urmeaza meciurile cu Voluntari si Viitorul, decisive pentru viitorul alb rosu.