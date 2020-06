Vesti bune pentru Dinamo si Botosani! Cele doua echipe sunt gata sa revina pe teren 

Rezultatele testelor pentru coronavirus au iesit negative la ambele echipe, astfel ca Dinamo si FC Botosani sunt gata pentru reluarea Ligii 1.

Secretarul General LPF, Justin Stefan, a declarat ca meciurile celor doua echipe vor fi reprogramate in acest weekend.

Daca cele doua echipe vor putea juca, va fi pentru prima data dupa realuarea campionatului cand intr-o etapa vor evolua toate cele 14 echipe din Lga 1.

"Am primit ieri raspunsul de la Directia de Sanatate Publica in cazul celor de la Botosani, toate rezultatele fiind negative. Botosaniul va putea juca in weekend cu CFR Cluj, sambata, de la ora 20:00. In aceasta dimineata am aflat si de rezultatele negative de la Dinamo. Ei mai au de primit un rezultat in jurul orei 11:30, insa nu exista emotii acolo, asa ca meciul lui Dinamo se poate programa in weekend", a declarat Justin Stefan pentru DigiSport.

Dupa ce magazionerul lui Dinamo si doctorul de la Botosani au fost despitati pozitiv cu noul coronavirus, LPF a trebuit sa amane meciurile Universitatea Craiova - FC Botosani si Dinamo – Chindia. Intre timp, a fost amanat Hermannstadt - Dinamo.

DSP le-a dat acordul celor de la Botosani sa se intoarca pe teren dupa ce al cincilea numar de testari a iesit negativ. Liga Profesionista de Fotbal a programat deja sambata partida FC Botosani-CFR Cluj, la ora 20:00 si Universitatea Craiova- FC Botosani, marti, de la ora 20:00.

Meciul dintre Dinamo si Sepsi ar urma sa fie reprogramat sambata, de la ora 17:00.