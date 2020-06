Reactie dura a lui Leo Grozavu dupa amanarea meciului cu Dinamo! "Totul se face in functie de cine e mai puternic! Celorlalti ni se pune pumnul in gura!"

Antrenorul lui Sepsi Sf. Gheorghe nu este multumit de hotararea LPF de a muta meciul cu Dinamo duminica.

Leo Grozavu este suparat de faptul ca echipa sa are deja un program aglomerat, amanarea partidei cu Dinamo complicand si mai mult situatia.

"Este destul de dificil de comentat (n.r. decizia LPF) pentru ca as intra pe o panta periculoasa in primul rand pentru mine. Este clar ca in Romania totul se face in functie de interese, in functie de cine e mai puternic. Ai mei trebuie sa inchida gura, sa asculte si sa respecte, nu au ce face. Ni se pune pumnul in gura, nu se tine cont de celelalte cluburi de fobal. Ca nu exista doar unii, trebuie sa fie toata lumea supusa unei legi. Din pacate, in Romania, in functie de interese, unii respecta si unii nu.

Suntem participanti in Cupa Romaniei. Am incercat sa dam o mare atentie pentru ca atunci cand o echipa nu trateaza serios o competitie, imediat este taxata. In momentul in care o echipa ajunge intr-o competitie, i se aglomereaza foarte tare programul. Daca noi in acest an am vrut sa mergem departe in Cupa Romaniei, ne-am asumat si in acelasi timp ar trebui sa existe o echitatie. De exemplu, Dinamo nu a jucat, jucatorii sunt odihniti, ne preiau pe noi, care venim deja dupa 2 jocuri la 3 zile. Dupa care jucam Cupa, la un interval foarte scurt, si vine un alt meci de campionat. Atata timp cat celelete echipe au pauza de o saptamana, noi nu o avem pentru ca jucam la 3 zile. Clar ca nu imi convine o asemenea situatie.

Se tine cont doar de Dinamo, nu se tine cont de Sfantu Gheorghe. Nu mi se pare normala situatia, se aglomereaza programul. Toata lumea are de patimit. Unii au de suferit, altii au de profitat", a declarat Leo Grozavu pentru Telekom Sport.

Reamintim ca dinamovistii au cerut amanarea cu o zi a meciului pentru ca, dupa cazul de coronavirus de la club, ei nu ar fi avut suficient timp sa se pregateasca. Astfel, partida dintre Dinamo si Sepsi, contand pentru a cincea etapa a playout-ului Ligii 1, se va disputa duminica, 21 iunie, de la ora 17.