"Am crezut ca este o gluma!" Cum au aflat jucatorii lui Dinamo despre cazul de Covid-19 din cadrul clubului

Unul dintre fundasii lui Dinamo a dezvaluit cum au aflat despre imbolnavirea magazionerului cu noul coronavirus.

Mihai Popescu a spus ca vestea a venit in momentul in care jucatorii se pregateau pentru un antrenament si, initial, cu totii au crezut ca este o gluma.

"Am aflat cand am ajuns la stadion, unde urma sa avem antrenament... Prima data am crezut ca este o glumă, toti o luam in gluma, nu prea am crezut la inceput.

In primul rand, ne-am ingrijorat pentru magazioner, pentru ca nici el nu se astepta. Ca veste ca ar trebui sa stam acasa, chestia asta nu prea ne-a picat bine, eram nerabdatori sa incepem, ne-a amanat cu inca o saptamana, am stat in casa inchisi dupa ce am stat atata timp", a declarat fotbalistul pentru Telekom Sport.

Reamintim ca dupa ce magazionerul clubului a fost depistat pozitiv cu Covid-19, toti jucatorii si staff-ul au intrat in carantina, iar primul meci al lui Dinamo de la reluarea Ligii 1 a fost amanat.

"Cainii rosii" vor reveni pe teren in prima partida oficiala duminica, de la ora 17, contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe.