Scump, domne, scump :) Suma uriasa pe care o poate incasa Edi Iordanescu pentru fiecare minut petrecut pe banca CFR-ului

Esecul cu Malmo din preliminariile UEFA Champions League a reaprins un foc ce ardea mocnit la CFR, iar Edi Iordanescu ar putea sa fie victima colaterala in acest razboi intern. Venit in aceasta vara la Cluj, dupa plecarea lui Dan Petrescu, Iordanescu jr ar putea parasi echipa din Gruia dupa doar 3 meciuri. Toni Conceicao este numele vehiculat drept inlocuitor.

Dincolo de faptul ca Edi Iordanescu a condus echipa in doar 3 meciuri, deci nu se poate trage o concluzie clara in privinta muncii depuse la Cluj, ardelenii mai au o problema atunci cand vine vorba de demiterea antrenorului. Iordanescu jr. are o clauza importanta de reziliere, 600.000 de euro. Daca se va ajunge la decizia indepartarii, Edi Iordanescu ar stabili un record greu de egalat pentru Liga 1: ar incasa 2.220 de euro pentru fiecare minut petrecut pe banca CFR-ului.

Supercupa Romaniei, scor 1-0 cu Craiova, primul meci de campionat (1-1 cu Botosani) si partida din preliminariile UEFA Champions League cu Malmo, scor 0-1, sunt partidele in care Edi Iordanescu a antrenat-o pe CFR Cluj.