"Este o prostie, nu functioneaza niciodata!" Reactia lui Vasile Miriuta cand a aflat de plecarea lui Edi Iordanescu de la CFR

Vasile Miriuta nu crede in varianta demiterii lui Edi Iordanescu de la CFR Cluj.

Fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, Vasile Miriuta, a vorbit despre demiterea lui Edi Iordanescu de la CFR Cluj, considerand ca oficialii campioanei nu vor alege aceasta varianta.

"Acum am iesit de la film, am scos nevasta la film. Am primit 2-3 mesaje in timpul filmului. De la prietenii mei, nu de la oficialii CFR-ului. Nu cred ca il vor demite pe Edi, parerea mea sincera. Cred ca vor sa-l lase sa vada daca merge in cupele europene, dar asta e o parere personala, nu am vreo informatie.



E o surpriza pentru mine (plecarea lui Marian Copilu) pentru ca este mana dreapta a patronului, il cunosc foarte bine. Nu cred ca e o problema la CFR intre vechea garda (Muresan si Zamfir) si noua garda (Mara si Copilu).



Cand aud asta cu <<socul la echipa>> ma ia transpiratia, este o prostie. Nu functioneaza niciodata. Vestiarul CFR-ului este un vestiar dificil de gestionat. Jucatorii de acolo sunt profesionisti, cu nume grele, mai multe nu vreau sa spun.



100% mai sunt sanse cu Malmo, a fost doar o runda. Sanse sunt, eu cred ca CFR va merge mai departe" a declarat Vasile Miriuta la Digi Sport.