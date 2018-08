"Soc, normal ca a fost un soc! O DECIZIE DURA!" Reactia jucatorilor CFR-ului dupa demiterea lui Edi Iordanescu: "Asa a decis conducerea, nu eu!"

Capitanul CFR-ului, Camora se jura ca nu i-a sapat groapa lui Edi Iordanescu!

Sefii de la Cluj l-au executat dupa prima infrangere! "Am fost in locul potrivit in momentul nepotrivit!", spune Iordanescu.

"N-am fost dat afara pentru ca am pierdut cu Malmo!", mai sustine Edi Iordanescu.

"Soc, normal ca a fost un soc. O decizie dura!", a declarat Camora. Capitanul CFR-ului se jura ca n-a condus revolta impotriva lui Iordanescu: "Asa o decis conducerea, nu eu! Eu aici sunt platit la fel ca ei, sa joc!".

Clujenii l-au dat afara dupa 3 meciuri, dar il asteapta din nou la CFR! Clujenii joaca acum la Calarasi. Pe drum, ei au avut parte de un concert al cainilor. De la Calarasi, CFR merge in Suedia sa intoarca rezultatul cu Malmo!