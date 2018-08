"Nu meritam mai mult din acest meci, am produs prea putin fotbal!" Edi Iordanescu, negru de suparare dupa infrangerea cu Malmo! Ce le-a reprosat jucatorilor

CFR Cluj 0-1 Malmo / Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost total nemultumit de jocul echipei.

CFR Cluj a revenit in Europa dupa 4 ani insa a fost invinsa in primul meci pe propriul teren de catre Malmo. Campioana Romaniei n-a avut niciun sut pe poarta adversa!

"Am intalnit un adversar valoros si superior in multe momente. Ne-am propus niste lucruri care nu ne-au iesit. Mi-ar fi placut sa facem un joc mult mai dinamic, am facut un joc lent in multe momente. Am produs mult prea putin fotbal si defensiv cateva inexacticati care ne-au costat.



Trebuia sa reactionat, am schimbat sistemul, ne-a iesit prea putin. Trebuie sa remontam in retur, asta inseamna Europa, trebuie sa nu gresesti pentru ca orice inexactitate se plateste. A fost un 4-1-4-1 defensiv, insa pe ofensiva jucam 4-3-3. Insa degeaba vorbim despre sisteme pentru ca am suferit.



Am intrat intr-un joc de uzura, de lupta cu ei si nu ne-a priit pentru ca ei au castigat majoritatea duelurile. Incercam sa pregatim jocurile cu multa atentie, sa gestionam bine momentele de joc. In campionatul romanesc poti sa nu le resimti insa in Europa te costa. N-am reusit sa surprinde, sa speculam lipsa de viteza a fundasilor centrali. Putem spune multe insa concluzia este ca nu meritam mai mult.



Am spus ca urma sa intalnim si am intalnit o echipa nu doar foarte bine organizata ci si cu jucatori cu CV-uri importante. Nu m-a surprins un jucator sau altul, stiam la ce sa ma astept. Sunt suparat insa pe jocul nostru, pe lipsa de incredere in a incerca ceva, asta am simtit.



Le-am multumit suporterilor ca au venit, le-am spus ca ne pare rau pentru ca trebuia sa scoatem mai mult din acest meci. Suntem inca intr-o perioada de tranzitie si sper sa o depasim rapid" a spus Edi Iordanescu dupa partida la Digi Sport.