MOTIVUL REAL pentru care Ionita nu joaca la CFR! Edi Iordanescu: "Nu am vrut sa-l expun, dar vorbesc si eu daca a vorbit el!"

Edi Iordanescu a vorbit despre scurta perioada petrecuta la CFR Cluj si a tinut sa faca lumina intr-un caz extrem de controversat.

CFR Cluj a platit 1,5 milioane de euro pentru Ionita pentru a-l aduce de la Astra, insa tanarul fotbalist a prins putine minute la gruparea ardeleana. Edi Iordanescu a precizat ca Ionita s-a prezentat la reunirea lotului cu 5 kilograme in plus, motiv pentru care a ales sa nu-l expuna si sa-l introduca treptat in echipa.

"Eu nu am vrut sa vorbesc public despre Alex pentru a nu-l expune. Insa am vazut ca a facut-o el. Atunci nu am de ce sa ma mai feresc. A venit la pregătire cu 5 kilograme si jumatate in plus. A suferit foarte mult la pregatire. A suportat-o foarte greu. Chiar daca intensitatea si volumul au fost la nivel mediu. Calendarul a fost foarte agresiv, a trebuie sa ma adaptez cu metodica de lucru. Cand am debutat oficial in competitie, el inca nu era la un nivel optim. Am vrut sa nu-l expun si sa-l reintroduc treptat. E un jucator pe care il stiam foarte bine din trecut si stiam cum sa lucrez cu el. Din toate punctele de vedere, sunt sigur ca-si va reveni, pentru ca e valoros. Are potential incredibil", a declarat Edi Iordanescu pentru GazetaSporturilor.