OPINIE / CFR Cluj, regina consacratiei mirifice pluriaxiale cvasiindescifrabile a unei extorsiuni a unui degajament la adapostul chintesentei contencioase a fotbalului romanesc?

La CFR Cluj, pare ca afara-i vopsit impecabil gardul, in timp ce in curte te asteapta amusinand leul, tigrul si leopardul.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Din 2002, de cand a preluat Arpad Paszkany echipa, CFR Cluj a avut 27 de antrenori (Marius Bretan, George Ciorceri, Adrian Coca, Cosmin Tilinca, Aurel Sunda, Dorinel Munteanu, Cristiano Bergodi, Maurizio Trombetta, Dusan Uhrin jr., Ioan Andone x 2, Andrea Mandorlini, Sorin Cartu, Jorge Costa, Paolo Sergio, Eugen Trica x 2, Mircea Rednic, Alin Minteuan, Petre Grigoras, Vasile Miriuta x 2, Francisc Dican, Dan Petrescu, Edi Iordanescu, Toni Conceicao x 2 [sau x 3]), adica un nou antrenor la fiecare 7,1 luni. Nu apuca un tehnician sa invete numele tuturor jucatorilor din lot si sa aprecieze gustul verzei à la Cluj, ca trebuie sa-si faca bagajul si sa o ia din loc. Practic, CFR-ul sacrifica mai des antrenorii decat jertfeau anticii virgine in cinstea zeilor fecunditatii. A intrat deja in folclorul fotbalului romanesc faptul ca, daca presedintele Muresan isi lauda antrenorul, declara public ca nu are nici cea mai mica intentie sa il concedieze sau daca promite ca ii va prelungi contractul, a doua zi va fi anuntata rezilierea intelegerii.



De asemenea, CFR Cluj este un club detinator al unei tehnicitati desavarsite care, in februarie 2015, a driblat falimentul intrand in insolventa, deoarece avea datorii de peste 20 de milioane de euro. In acelasi an, a beneficiat si de o "braziliana" peste bugetul de stat, o amnistie fiscala, iar clubul a scapat de o datorie de aproape 11 milioane de euro catre ANAF, care cantarea greu in procesul insolventei. Din datoriile de milioane de euro ale CFR-ului catre jucatori si angajati, s-a platit doar o mica parte, iar culmea absurdului e ca unii au fost nevoiti sa retuneze salariile primite, un fel de "un-doi" cu cecurile. Spectator la "rabona" fiscal-contabila a fost Claudiu Voiculet, pe care instanta l-a obligat sa dea banii inapoi pentru perioada iulie-septembrie 2015 (cand a jucat 9 meciuri in tricoul visiniu), pentru ca nu mai avea contract valabil din februarie 2015. Fotbalistul a returnat banii, dar FRF si LPF nu s-au autosesizat, iar clubul nu a fost depunctat, asa cum era normal, pentru ca a folosit un jucator care nu se mai afla sub contract. O centrare perfecta si o "foarfeca" la vinclu.



In iunie 2016, in presa apareau alte stiri naucitoare despre clubul clujean. Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj incepeau urmarirea penala sub control judiciar pentru patronul Arpad Paszkany si presedintele Iuliu Muresan, pentru "constituirea unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani, toate in forma continuata". Nu, cei doi nu se transformasera peste noapte in Pablo Escobar si Joaquin "El Chapo" Guzman, procurorii sustineau doar ca, "in perioada 2008 - 2013, persoane din cadrul societatii comerciale care detine clubul de fotbal CFR Cluj 1907, cu atributii de gestiune sau administrare a banilor clubului, si-au insusit suma totala de aproximativ 10 milioane euro din patrimoniul SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA". Iuliu Muresan ar fi fost anchetat in calitatea sa de administrator al clubului, iar faptele retinute in sarcina acestuia l-ar fi avut ca principal beneficiar pe Arpad Paszkany, sustineau procurorii, care mai explicau ca "activitatea infractionala a fost savarsita prin intermediul mai multor entitati rezidente si nerezidente (firme off-shore din Cipru si din Seychelles), controlate faptic de Arpad Paszkany". Deci din conturile clubului disparusera ca Houdini 10 milioane de euro, in timp ce clubul beneficiase de o amnistie si scapase de datoria de 11 milioane de euro catre ANAF... Meravigliosa creatura mai e si fotbalul asta al nostru...



Sa nu mai aducem aminte de numeroasele cazuri (e adevarat ca nedovedite) in care clubul ardelean a fost acuzat de rivali ca ar fi avut parte de arbitraje suparator de favorabile si de greseli flagrante de arbitraj in favoarea sa sau invinuiri voalate (tot nedovedite) ca ar fi incercat sa contacteze fotbalisti ai altor cluburi, totul mai ales in anii in care clujenii se lipeau la trofee. Amintim doar ca, spre deosebire de Gigi Becali, patron enervant si cunoscut samsar, dar totusi pe banii lui, la CFR Cluj pare sa existe un grup de conducatori si de jucatori care isi fac hatarul fotbalistic pe banii... ei bine, nu se stie pe banii cui, pentru ca patronul clubului pare un fel de Fantomas, in fiecare luna mai apare un alt nume si o alta figura diferite de cele pe care le stiam.



Oricum, poate ca avem asteptari prea mari de la campioana nationala a unui sport recunoscut pentru ireprosabila lipsa de cinste, despre care insusi Iuliu Muresan, fost medic la policlinica MAI din Cluj, unde se tratau militienii si securistii in vremurile cand era salutat cu "tovarase doctor", spunea ca "fotbalul e mai murdar ca Medicina Interna". Venind de la un "internist", care a avut de-a face cu boli ale tractului gastro-intestinal si ale sistemului urogenital, afirmatia ar trebui sa ne puna pe ganduri. Bine, tot presedintele clujenilor dezvaluia ca "sunt doctorul in smecherie al fotbalului romanesc", asa ca...