BREAKING NEWS | Florinel Coman, EXTREM de aproape de transferul in Premier League! Echipa are milioanele pe care le vrea Gigi Becali!

'Perla' lui Gigi Becali a impresionat la echipa nationala, in meciul contra Austriei, iar acum ar putea prinde un transfer in Premier League.

Potrivit jurnalistului Hugo Zoff, Crystal Palace este interesata de mutarea lui Florinel Coman, bugetul englezilor pentru acest transfer fiind de 15 milioane de euro.

Crystal Palace still frontrunners for Florinel Coman and Ismaïla Sarr, who are Manchester City and Liverpool targets respectively.

Combined €53M deal, unsure how it is split. LFC or Man City could hijack provided they are willing to pay.