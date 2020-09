Nici Man sau Coman nu costa ATAT! :)  Barcelona l-a dat pe NIMIC pe Rakitic la Sevilla! Suma transferului a socat pe toata lumea

Ivan Rakitic (32 ani) s-a intors la Sevilla dupa 6 ani petrecuti pe Camp Nou.

Vicecampion mondial cu Croatia, mijlocasul a plecat de la Barcelona dupa un sezon greu. In prima parte a fost tinut pe banca de rezerve de Valverde, desi a refuzat anul trecut o oferta importanta, a revenit in 'primul 11' sub comanda lui Setien, insa prestatiile sale nu au mai fost la fel de solide.

Ivan Rakitic a ales sa se intoarca la clubul sau de suflet, Sevilla, de la care a plecat in 2014. Transfermarkt a dezvaluit suma transferului, motiv care a atras un val nou de critici la adresa conducerii catalane.

Cotat la 20 de milioane de euro conform Transfermarkt, Barcelona l-a vandut pe Rakitic pentru doar 1.5 milioane de euro. Suma a starnit reale controverse in mediul online.

Barcelona ar urma sa mai incaseze 9 milioane in cazul in care croatul va avea performante alaturi de Sevilla.