Doi suporteri, răniți la Napoli! Chelsea este în alertă înaintea meciului din Champions League

Napoli şi Chelsea se vor înfrunta pe Stadio Diego Armando Maradona Stadium, miercuri, în ultima etapă a fazei principale a competiţiei.

''Clubul are cunoştinţă despre un incident care a avut loc marţi seara, la Napoli. Doi suporteri sunt îngrijiţi în spital după ce au suferit răni care nu le pun viaţa în pericol'', a transmis clubul într-un comunicat postat pe contul său oficial de pe platforma X.

''Clubul vrea să le reamintească tuturor suporterilor să fie foarte precauţi cât timp se află în oraş şi să ia la cunoştinţă despre sfaturile oferite înaintea meciului'', se mai arată în comunicat.

Chelsea sper să îşi asigure un loc în primele opt clasate în Champions League la finalul fazei principale, care duce echipa londoneză direct în optimile de finală, evitând un play-off luna viitoare, Agerpres.

