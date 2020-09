Stanciu: "M-a impresionat Coman, n-am stiut ca e atat de bun!" Ce spune de transferul in Premier League: "Ne-au spus clar asta!"

Stanciu e incantat de noua nationala a lui Radoi!

Mijlocasul Slaviei Praga e fanul metodelor noului selectioner. Radoi a readus unitatea in lotul Romaniei.

"A fost diferit, toti am simtit o alta energie, am fost pozitivi, am respectat ce am lucrat la antrenamente si ce ne-a cerut Radoi sa facem. S-a vazut si in jocurile pe care le-am avut. E devreme sa vorbim acum, sa zicem ca o sa castigam tot, dar cred ca e o schimbare in bine si usor, usor vom arata si mai bine. Dupa foarte mult timp, ma intorc la echipa de club cu o alta atitudine. Nu mi s-a intamplat asta in ultimul timp. Eu spun ca vom creste in continuare. Vine un meci decisiv, trebuie sa facem orice ca sa ne calificam in finala pentru Euro. E bine ca am avut aceste meciuri de Nations League, Radoi a vazut toti jucatorii, isi poate face o idee. Putem sa jucam diferite sisteme, islandezii n-o sa stie la ce sa se astepte", a spus Stanciu la Digisport.

Intrebat daca a avut vreo surpriza la actiunea Irlanda de Nord - Austria, Stanciu a dezvaluit ca 'Mbappe' Coman a fost jucatorul pe care l-a 'descoperit' cu prilejul celor doua partide: "M-a impresionat cum a jucat Coman. Il stiam din Liga 1, dar la nationala e alt nivel si s-a descurcat incredibil de bine".

Fotbalistul Slaviei spune ca nu se gandeste sa plece de la Slavia, in ciuda interesului aratat pentru el de mai multe cluburi europene, inclusiv de Leeds United:

"Deocamdata, nu vorbim de plecare. Ne-au zis foarte clar ca nimeni nu pleaca pana dupa playoff-ul de Champions League. Nimeni nu va pleca inainte de acele meciuri. Daca vom reusi sa intram in grupele Champions League, cred ca vom pastra aceeasi echipa. Jucam playoff-ul, deci avem asigurate grupele Europa League".