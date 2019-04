Schimbarea care i-a surprins pana si cei de la Viitorul: "Cred ca mergea prost semnalul la vestiare! Nu prea avem semnal acolo!" Reactia lui Coman cand a fost scos de pe teren

VIITORUL 1-1 FCSB | FCSB a ramas la 5 puncte in spatele liderului CFR.

FCSB risca sa piarda titlul pentru al patrulea sezon consecutiv. Viitorul a pus o piedica serioasa echipei lui Gigi Becali in lupta cu CFR pentru castigarea campionatului.

Cristian Bivolaru, directorul general al Viitorului, a fost extrem de surprins de schimbarea lui Florinel Coman la 5 minute de la startul reprizei a doua, mai ales in conditiile in care jucatorul avusese o evolutie buna in prima parte. Bivolaru a lasat sa se inteleaga ca schimbarea a fost dictata.

"Schimbarea lui Coman, la 5 minute de la inceputul reprizei, pentru mine a fost ceva...special. Jucase bine in prima repriza. FCSB a iesit mai greu de vestiare, cred ca mergea prost semnalul. Nu prea avem semnal in zona vestiarelor", a declarat Cristian Bivolaru la ProX.

Florinel Coman a fost si el surprins si suparat de decizia venita de pe banca tehnica. In momentul in care a iesit de pe teren, Teja i-a intins mana jucatorului sau, dar acesta si-a ignorat antrenorul.