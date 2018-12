"Nu mai vreau sa ma bat pentru salvare, vreau mai mult! Asta e planul meu". Ce spune Gica Hagi despre vanzarea de actiuni si cum a revazut meciul cu Slovenia la Ovidiu

Viitorul 0-1 CFR | Campioana en-titre castiga la Ovidiu cu golul lui Tucudean si reface diferenta de 3 puncte fata de FCSB. Etapa viitoare, CFR joaca pe National Arena contra FCSB-ului.

Gica Hagi a vorbit si el la finalul partidei de la Ovidiu. Acesta a spus ca echipa lui ar fi meritat mai mult din acest meci, dupa modul in care a curs jocul, si a abordat din nou subiectul unei posibile tranzactii de actiuni.

"Sunt dezamagit, pentru ca meritam victoria, dupa jocul pe care l-am prestat in fata unei echipe puternice si experimentate. Am avut momente bune, in care i-am desfacut! Dar in anumite momente poate ca aveam nevoie de mai multa inspiratie. Si portarul lor trebuie felicitat, pentru ca a scos o minge fantastica. Cam asta este, din pacate nu am luat nimic, dar echipa a jucat bine. Eu i-am felicitat pe baieti pentru modul in care au jucat, mi-a placut ce au facut, chiar daca a trebuit sa ii imping de la spate, sa joace fotbal.

Se intampla in fotbal si astfel de meciuri, amintiti-va cum a fost cu Slovenia. S-a jucat intr-o directie.

Vom vedea ce vom face in iarna, vreau sa terminam anul asa cum treubie, cu o victorie. Dar sa vedem.

Lasati-l pe Ianis, ca e tanar (n.r intrebat daca si el se gandeste la titlu, ca Ianis). Noi nu suntem sortiti anul acesta sa fim acolo, trebuie sa fim cu picioarele pe pamant. El e ambitios, e dornic, dar lasati-l sa se gandeasca doar la joc.



Clubul va deveni mai puternic, nu va speriati, stati linistiti. Eu mi-am exprimat o opinie si atat. Haideti sa nu povestim acum, eu doar v-am zis o idee, vom vedea daca se va indeplini. Nu are rost sa vorbim inainte. E doar un gand de-al meu, pentru ca vreau sa devin mai bun. Daca nu se va materializa, vom merge in continuare pe acest drum pe care am mers bine.



Eu nu mai vreau sa merg in fata echipei si sa zic ca trebuie sa ne salvam de la retrogradare. Vreau mai mult, sunt motivat", a spus Gica Hagi.